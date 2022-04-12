Более 8 тыс. граждан изъявили желание быть добровольцами-спасателями, - ГСЧС

Привлечь всех пока невозможно из-за плотного минирования населенных пунктов и экосистем россиянами.

Более 8 тысяч граждан изъявили желание быть добровольцами-спасателями.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Более половины – это Киев и Киевская область. И это только в течение 6 дней регистрации. Такое неравнодушие поражает и вдохновляет! Многочисленные обращения и звонки типа «я зарегистрировался, когда вызовут работать?» подтверждают вашу решимость помочь людям", - говорится в сообщении.

В то же время в ГСЧС отметили, что органы местной власти и самоуправления не в состоянии привлечь всех одновременно. Из-за плотного минирования населенных пунктов и экосистем войсками РФ , а также наличия многочисленных мин-ловушек и замаскированных взрывных устройств невозможно быстро разминировать территории для дальнейшего проведения вспомогательных работ по разбору завалов..

"Украина, в отличие от страны-агрессора, ценит жизнь каждого гражданина. Наши саперы работают в режиме нон-стоп, чтобы обеспечить безопасные условия для вашей работы. Спасибо вам за желание помочь! Слава Украине!" - добавили в ГСЧС.

Напомним, с начала войны пиротехники ГСЧС обезвредили свыше 48 тысяч взрывоопасных предметов.