Более 8 тыс. граждан изъявили желание быть добровольцами-спасателями, - ГСЧС

Привлечь всех пока невозможно из-за плотного минирования населенных пунктов и экосистем россиянами.

Более 8 тыс. граждан изъявили желание быть добровольцами-спасателями, - ГСЧС
Фото: Сегодня

Более 8 тысяч граждан изъявили желание быть добровольцами-спасателями.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Более половины – это Киев и Киевская область. И это только в течение 6 дней регистрации. Такое неравнодушие поражает и вдохновляет! Многочисленные обращения и звонки типа «я зарегистрировался, когда вызовут работать?» подтверждают вашу решимость помочь людям", - говорится в сообщении.

В то же время в ГСЧС отметили, что органы местной власти и самоуправления не в состоянии привлечь всех одновременно. Из-за плотного минирования населенных пунктов и экосистем войсками РФ, а также наличия многочисленных мин-ловушек и замаскированных взрывных устройств невозможно быстро разминировать территории для дальнейшего проведения вспомогательных работ по разбору завалов..

"Украина, в отличие от страны-агрессора, ценит жизнь каждого гражданина. Наши саперы работают в режиме нон-стоп, чтобы обеспечить безопасные условия для вашей работы. Спасибо вам за желание помочь! Слава Украине!" - добавили в ГСЧС.

Напомним, с начала войны пиротехники ГСЧС обезвредили свыше 48 тысяч взрывоопасных предметов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Киевщине нашли тело четырехлетнего мальчика, бежавшего от россиян с бабушкой на лодкеНа Киевщине нашли тело четырехлетнего мальчика, бежавшего от россиян с бабушкой на лодке
Слесарь, сантехник и безработный: установлены имена мирных жителей, расстрелянных в подвале БучиСлесарь, сантехник и безработный: установлены имена мирных жителей, расстрелянных в подвале Бучи
Мощные взрывы опять гремят под Киевом: названа причинаМощные взрывы опять гремят под Киевом: названа причина
В Киеве мощный взрыв отправил мужчину в больницу: названа причина ЧПВ Киеве мощный взрыв отправил мужчину в больницу: названа причина ЧП
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян разошлись после 5 лет бракаТоня Матвиенко и Арсен Мирзоян разошлись после 5 лет брака
Блок рекламы


Похожие новости
За неделю в волонтерский отряд ГСЧС вызвались восемь тысяч человекЗа неделю в волонтерский отряд ГСЧС вызвались восемь тысяч человек
В Киеве мошенник обманул более 100 волонтеров на сумму свыше 1,3 млн грнВ Киеве мошенник обманул более 100 волонтеров на сумму свыше 1,3 млн грн
Детская азбука безопасности: ГСЧС подготовила мультик о правилах поведения во время сиреныДетская азбука безопасности: ГСЧС подготовила мультик о правилах поведения во время сирены
Из-за войны в приюте на Киевщине погибли более 300 животныхИз-за войны в приюте на Киевщине погибли более 300 животных
Нацполиция зарегистрировала более 330 уголовных производств по факту мародерстваНацполиция зарегистрировала более 330 уголовных производств по факту мародерства
Волонтеры вывезли из Харькова более сотни тяжелобольных людейВолонтеры вывезли из Харькова более сотни тяжелобольных людей
В Украине без электроэнергии остались 1 455 населенных пунктов — ГСЧСВ Украине без электроэнергии остались 1 455 населенных пунктов — ГСЧС
За неделю по гуманитарным коридорам из оккупированных городов выехало более 37 тысяч человекЗа неделю по гуманитарным коридорам из оккупированных городов выехало более 37 тысяч человек
Украина эвакуировала более трех тысяч человек с оккупированных территорийУкраина эвакуировала более трех тысяч человек с оккупированных территорий
"Так не должно быть!": выяснились обстоятельства трагедии с роSSийской журналисткой в Киеве"Так не должно быть!": выяснились обстоятельства трагедии с роSSийской журналисткой в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости