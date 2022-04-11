За неделю в волонтерский отряд ГСЧС вызвались восемь тысяч человек

Половина из них – в Киеве и области.

За неделю в волонтерский отряд ГСЧС вызвались восемь тысяч человек
© ГСЧС Украины

Только за неделю более восьми тысяч граждан вызвались быть добровольцами-спасателями, сообщила ГСЧС. При этом более половины – это люди в Киеве и Киевской области.

"Такое неравнодушие поражает и вдохновляет! Многочисленные обращения и звонки типа «я зарегистрировался, когда вызовут работать?» подтверждают вашу решимость помочь людям", - сообщили в ГСЧС.

При этом в ведомстве отметили, что привлечь всех к работе одновременно нет возможности.

"Из-за плотного минирования населенных пунктов и экосистем войсками роSSийской федерации, а также наличие многочисленных мин-ловушек и замаскированных взрывных устройств невозможно быстро разминировать территории для дальнейшего проведения вспомогательных работ по разбору завалов", - добавили в ГСЧС.

Сейчас саперы работают в режиме нон-стоп, чтобы обеспечить безопасные условия для дальнейшей работы по разбору завалов.


Ирина Знась, ZN.ua

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