Ваша страна - террорист №1: Потап обратился к роSSийским звездам, которые молчат о войне

Рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который ранее показал, как мать оккупанта просит за него компенсацию, призвал роSSийских знаменитостей не молчать о войне в Украине. В социальных сетях он опубликовал коллаж с русскими звездами, к которым обратился.

На фото можно увидеть Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву, Егора Крида, Наташу Королеву, Басту, Диму Билана, Дмитрия Нагиева, Сергея Бурунова и многих других. Соответствующую публикацию исполнитель выложил на своей странице в Instagram, информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/realpotap

"На весах слишком много… карьеры, семьи, бизнес… разный возраст, разная глубина проникновения…. но, так по мановению волшебной палочки замолчать всем одновременно или переписывать по методичке посты о патриотизме в те самые дни, когда ваша страна стала террористом #1 на планете Земля, под руководством шизофреника из бункера… Буча, Гостомель, Ирпень, Мариуполь – кровь, насилие, жестокость и смерти, неужели это не повод воспользоваться годами, опытом и славой, влиянием на массы, чтобы высказать свою позицию? Да, будет больно, страшно, тяжело, но вы всегда себя будете уважать за то, что посмели быть человеком! За то, что можете сказать", - обратился к звездам РФ Потап.

Фото: instagram.com/realpotap

В социальных сетях Алексей неоднократно призывал своих подписчиков из РФ выходить не митинги и перестать верить пропаганде. Однако в ответ ему начали приходить угрозы, о чем артист рассказывал в своем блоге. Рэпер попросил шантажистов "самоорганизоваться и стать в очередь, так как их уже очень много".

"Дорогие шантажисты! У меня к вам несколько предложений! Не поймите превратно, но! Раз уж вы шантажируете меня и угрожаете, попытайтесь делать это не с русских номеров, второе - если не удается отправить с украинского, то хотя бы пишите на украинском. Если не получается ни то, ни другое, то прошу вас использовать правильный флаг и символику, в вашем случае подойдет роSSийский флаг и фашистская свастика. И четвертое, самое главное, простите, но вам прийдется подождать. Во-первых, я очень занят, как и все мои друзья-националисты, а таких больше 40 миллионов человек, потому что мы боремся с вашими оккупантами-фашистами, а во-вторых, вас очень много, не могли бы вы самоорганизоваться и стать в очередь", - высказался ранее он.