Ваша страна - террорист №1: Потап обратился к роSSийским звездам, которые молчат о войне

Рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который ранее показал, как мать оккупанта просит за него компенсацию, призвал роSSийских знаменитостей не молчать о войне в Украине. В социальных сетях он опубликовал коллаж с русскими звездами, к которым обратился.

На фото можно увидеть Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву, Егора Крида, Наташу Королеву, Басту, Диму Билана, Дмитрия Нагиева, Сергея Бурунова и многих других. Соответствующую публикацию исполнитель выложил на своей странице в Instagram, информирует Апостроф.

Фото: instagram.com/realpotap

"На весах слишком много… карьеры, семьи, бизнес… разный возраст, разная глубина проникновения…. но, так по мановению волшебной палочки замолчать всем одновременно или переписывать по методичке посты о патриотизме в те самые дни, когда ваша страна стала террористом #1 на планете Земля, под руководством шизофреника из бункера… Буча, Гостомель, Ирпень, Мариуполь – кровь, насилие, жестокость и смерти, неужели это не повод воспользоваться годами, опытом и славой, влиянием на массы, чтобы высказать свою позицию? Да, будет больно, страшно, тяжело, но вы всегда себя будете уважать за то, что посмели быть человеком! За то, что можете сказать", - обратился к звездам РФ Потап.

Фото: instagram.com/realpotap

В социальных сетях Алексей неоднократно призывал своих подписчиков из РФ выходить не митинги и перестать верить пропаганде. Однако в ответ ему начали приходить угрозы, о чем артист рассказывал в своем блоге. Рэпер попросил шантажистов "самоорганизоваться и стать в очередь, так как их уже очень много".

"Дорогие шантажисты! У меня к вам несколько предложений! Не поймите превратно, но! Раз уж вы шантажируете меня и угрожаете, попытайтесь делать это не с русских номеров, второе - если не удается отправить с украинского, то хотя бы пишите на украинском. Если не получается ни то, ни другое, то прошу вас использовать правильный флаг и символику, в вашем случае подойдет роSSийский флаг и фашистская свастика. И четвертое, самое главное, простите, но вам прийдется подождать. Во-первых, я очень занят, как и все мои друзья-националисты, а таких больше 40 миллионов человек, потому что мы боремся с вашими оккупантами-фашистами, а во-вторых, вас очень много, не могли бы вы самоорганизоваться и стать в очередь", - высказался ранее он.

  • Сережа, за кого всех держишь нас тут? Потап в стихах обратился к Безрукову. Музыкант достойно ответил любителю "русского мира".

Любовь Блажко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Киевщине нашли тело четырехлетнего мальчика, бежавшего от россиян с бабушкой на лодкеНа Киевщине нашли тело четырехлетнего мальчика, бежавшего от россиян с бабушкой на лодке
Слесарь, сантехник и безработный: установлены имена мирных жителей, расстрелянных в подвале БучиСлесарь, сантехник и безработный: установлены имена мирных жителей, расстрелянных в подвале Бучи
Мощные взрывы опять гремят под Киевом: названа причинаМощные взрывы опять гремят под Киевом: названа причина
В Киеве мощный взрыв отправил мужчину в больницу: названа причина ЧПВ Киеве мощный взрыв отправил мужчину в больницу: названа причина ЧП
Андрей Шевченко разместит в своем доме в Лондоне украинцев: «Вся семья пытается помочь»Андрей Шевченко разместит в своем доме в Лондоне украинцев: «Вся семья пытается помочь»
Блок рекламы


Похожие новости
Ани Лорак назначила новые даты концертов: где выступит украинская певица, которая молчит о войнеАни Лорак назначила новые даты концертов: где выступит украинская певица, которая молчит о войне
"Трусы и просто прислуга!": Потап метко осадил русских комиков, скрывающих правду о зверствах оккупантов в Украине"Трусы и просто прислуга!": Потап метко осадил русских комиков, скрывающих правду о зверствах оккупантов в Украине
Боятся, что посадят на 15 лет: Наталка Денисенко рассказала, почему артисты в РФ молчат о войнеБоятся, что посадят на 15 лет: Наталка Денисенко рассказала, почему артисты в РФ молчат о войне
Всегда была аполитичной: концертный директор Ротару прокомментировал ее молчание о войнеВсегда была аполитичной: концертный директор Ротару прокомментировал ее молчание о войне
«Вот вам результат, когда без политики, вот в чем наша вина»: вышел эпизод «Масяни», посвященный войне в Украине«Вот вам результат, когда без политики, вот в чем наша вина»: вышел эпизод «Масяни», посвященный войне в Украине
Ольга Сумская рассказала, почему ее дочь в Москве молчит о войне в УкраинеОльга Сумская рассказала, почему ее дочь в Москве молчит о войне в Украине
Никитюк потроллила россиян, которые устроили драку за продукты в супермаркете: "Во время сахарной спецоперации..."Никитюк потроллила россиян, которые устроили драку за продукты в супермаркете: "Во время сахарной спецоперации..."
Монатик обратился к своим слушателям, которые ждали его на концертах во всем мире: "Уверен, вы все знаете и..."Монатик обратился к своим слушателям, которые ждали его на концертах во всем мире: "Уверен, вы все знаете и..."
Евгений Кошевой честно признался, почему не пошел воевать с роSSийскими оккупантамиЕвгений Кошевой честно признался, почему не пошел воевать с роSSийскими оккупантами
Игорь Кондратюк обратился к россиянам после попадания снаряда в свой дом под КиевомИгорь Кондратюк обратился к россиянам после попадания снаряда в свой дом под Киевом
Последние новости
Подгружаем последние новости