ГСЧС Украины сообщила о работах по разминированию Чернигова, который еще недавно активно обстреливали роSSийские войска.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 46-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Недавно удалось освободить Черниговскую область от врагов и теперь там работают сотрудники ГСЧС, которые занялись разминированием территории, передает пресс-служба ведомства.

"На городском пляже "Золотой берег" в Чернигове пиротехники ГСЧС изъяли 6 ракет из реактивной системы залпового огня «Ураган». Часть из них была в воде, другая – на самом пляже.

Обследовать берег реки и пляж спасатели начали 9 апреля, остатки обломков ракет получили сегодня, 10 апреля. Еще одну ракету обнаружили в лесу близ городского парка культуры и отдыха.

Работы по очистке территорий города и области боеприпасов продолжаются", - написали в службе.