Сын Леннона впервые исполнил легендарную песню своего отца Imagine: «Война с Украиной – это невероятная трагедия»

Сын Леннона впервые исполнил легендарную песню своего отца Imagine: «Война с Украиной – это невероятная трагедия»

Ранее заявлял, что исполнит Imagine только в случае конца света.

Джулиан Леннон нарушил свою давнюю клятву никогда не выполнять самую известную сольную песню своего отца «Imagine» во время субботнего бенефиса для украинских беженцев, пишет The New York Post.

"Сегодня я впервые публично исполнил песню своего папы "Imagine", - написал 59-летний Леннон на YouTube. "Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся».

Сын певца и автора песен битла Джона Леннона представил кавер-версию оды своего отца мира в рамках кампании " Stand Up For Ukraine, глобальной кампании по сбору средств, которая транслируется из Варшавы, Польша.

«Я всегда говорил, что единственный раз, когда я когда-либо думал бы спеть «Imagine», был бы «конец мира», — написал Леннон.

Но «война с Украиной – это невероятная трагедия», – пояснил он. "Как человек и как художник, я чувствовал себя обязанным ответить самым значимым образом, который мог".


Анна Вернигора, politeka.net

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