С автоматом на плече: в Ровно появился патриотичный мурал с украинской "валькирией"
В Ровно создали мурал на тему войны. Художник Константин Качановский изобразил украинку в красивой национальной одежде со снайперской винтовкой, информирует
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
Он рассказал, что мурал появился на фасаде одного из домов в центральной части Ровно, где до этого была надпись "Слабые правят миром".
"На днях на месте этой надписи появился мурал с вооруженной решительной украинкой. Символично, да? Сегодня те, кто желают управлять миром, кто считает себя сильными, а нас - слабыми, напав на Украину, увидел, что все - наоборот", – отметил чиновник.
Он подчеркнул, что "вторая армия мира" регулярно страдает от украинцев, которые не боятся защищать свое, а также жизнь готовы отдать за свободу страны.
По его словам, эта украинка с оружием - "олицетворение нашей борьбы, а наши ценности, которые мы отстаиваем, обязательно приведут нас к победе".