С автоматом на плече: в Ровно появился патриотичный мурал с украинской "валькирией"

В Ровно создали мурал на тему войны. Художник Константин Качановский изобразил украинку в красивой национальной одежде со снайперской винтовкой, информирует Апостроф.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Он рассказал, что мурал появился на фасаде одного из домов в центральной части Ровно, где до этого была надпись "Слабые правят миром".

"На днях на месте этой надписи появился мурал с вооруженной решительной украинкой. Символично, да? Сегодня те, кто желают управлять миром, кто считает себя сильными, а нас - слабыми, напав на Украину, увидел, что все - наоборот", – отметил чиновник.

Он подчеркнул, что "вторая армия мира" регулярно страдает от украинцев, которые не боятся защищать свое, а также жизнь готовы отдать за свободу страны.

По его словам, эта украинка с оружием - "олицетворение нашей борьбы, а наши ценности, которые мы отстаиваем, обязательно приведут нас к победе".


Ксения Срибнянская, Апостроф

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