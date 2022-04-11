Ани Лорак назначила новые даты концертов: где выступит украинская певица, которая молчит о войне

Украинская певица Ани Лорак, рожденная в городе Кицмань, Черновицкой области, уже давно живет и работает в РоSSии. Окончательно в РФ она перебралась в 2014 году и даже перестала давать концерты на Родине, так как ее жестко осудили за молчание насчет войны на Донбассе и оккупации Крыма.

Ани Лорак назначила новые даты концертов: где выступит украинская певица, которая молчит о войне

С начала полномасштабной войны, которую начала РоSSия против Украины 24 февраля 2022 года, украинская артистка не говорит о происходящем. Сообщается, что исполнительница отменила концерты в РФ и уехала за границу. Где именно находится звезда, неизвестно. Она не ведет социальные сети и вновь предпочитает молчать.

Она всегда называла себя "голубкой мира" и старалась отсидеться сразу на двух стульях, оставаясь "хорошей" для Украины и РоSSии.

Ани Лорак назначила новые даты концертов: где выступит украинская певица, которая молчит о войне

Пока Ани Лорак не дает концерты в РФ, артистка решила подзаработать в другом месте. На официальном сайте звезды появилась новая информация – новые даты концертов, которые пройдут в Германии и Чехии. Стоит отметить, что цены за билеты указаны не в рублях, а валюте – и варьируются от 35 до 149 евро.

Напомним, Ольга Цибульская резко осудила Регину Тодоренко и Ани Лорак: “Поменять свою карьеру на обстрелянных родственников“.


Анастасия Березовская, Тудей

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