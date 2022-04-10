Оля Полякова в украинском платье исполнила гимн Украины на стадионе в Греции

В греческом городе Афины состоялся благотворительный матч "Шахтер" – "Олимпиакос". Вырученные с товарищеского матча средства были переданы на закупку гуманитарной помощи Украине. Украинская певица Оля Полякова стала приглашенным гостем, исполнив национальный гимн.

Стоит отметить, что на стадионе оставили отдельный сектор, где места болельщиков заняли детские игрушки – таким образом почтили память погибших в войне детей.

На стадионе Оля Полякова, которая в первые дни уехала из Киева , перебравшись с детьми в более безопасное место, появилась в красивом украинском наряде. Звезда надела белоснежную вышиванку с голубым узором и кисточками и синюю юбку-миди. Волосы исполнительница убрала в красивую прическу, уложив локоны в голливудские волны, нанесла стрелки и румяна.

В личном аккаунте в Инстаграм Оля Полякова с начала войны вела активную позицию, показывала правду, фото из Бучи и призывала белорусов не вступать в войну РоSSии против Украины. Как результат микроблог артистки был заблокирован или руководством платформы, или же из-за многочисленных жалоб представителей "русского мира".

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