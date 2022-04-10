Оля Полякова в украинском платье исполнила гимн Украины на стадионе в Греции

В греческом городе Афины состоялся благотворительный матч "Шахтер" – "Олимпиакос". Вырученные с товарищеского матча средства были переданы на закупку гуманитарной помощи Украине. Украинская певица Оля Полякова стала приглашенным гостем, исполнив национальный гимн.

Оля Полякова в украинском платье исполнила гимн Украины на стадионе в Греции

Стоит отметить, что на стадионе оставили отдельный сектор, где места болельщиков заняли детские игрушки – таким образом почтили память погибших в войне детей.

На стадионе Оля Полякова, которая в первые дни уехала из Киева, перебравшись с детьми в более безопасное место, появилась в красивом украинском наряде. Звезда надела белоснежную вышиванку с голубым узором и кисточками и синюю юбку-миди. Волосы исполнительница убрала в красивую прическу, уложив локоны в голливудские волны, нанесла стрелки и румяна.

В личном аккаунте в Инстаграм Оля Полякова с начала войны вела активную позицию, показывала правду, фото из Бучи и призывала белорусов не вступать в войну РоSSии против Украины. Как результат микроблог артистки был заблокирован или руководством платформы, или же из-за многочисленных жалоб представителей "русского мира".


Напомним, Елена Зеленская призналась, когда в последний раз видела мужа: “Общаемся только по телефону“.


Анастасия Березовская, Тудей

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