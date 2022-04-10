"Трусы и просто прислуга!": Потап метко осадил русских комиков, скрывающих правду о зверствах оккупантов в Украине

Потап ответил комику из «ЧБД» Сабурову, который боится публично рассказать о зверствах русских оккупантов в Украине.

Украинский рэпер и продюсер Потап, муж Насти Каменских уже ранее не раз реагировал на резкие высказывания россиян, критиковал их бездействие и трусливое поведение. В этот раз он решил прокомментировать события последних дней.

Потап ответил комику из «ЧБД» Сабурову, который боится высказывать свою позицию по поводу войны рф против Украины:

«Я согласен, вы все заткнувшие в свои трусливые задницы языки - не артисты и не кумиры больше. Артисты всегда встают на борьбу за человеческие ценности. А вы - разочарование для всех! Никто с*ка из Вас слова не сказал, а ведь вы знаете правду ! Знаете что РоSSия шматует, насилует, растреливает и взрывает мирное население Украины!! А вы молчите !! Угадайте Что Будет дальше???» - эмоционально пишет Потап.

Он добавил, что ответить придется на каждом концерте, на каждой съёмке.

«Всегда будете помнить, что вы трусы и просто прислуга!» - добавил он.

Также музыкант Святослав Вакарчук рассказал, что в последнее время к нему часто обращаются журналисты из РоSSии, чтобы узнать его мнение о происходящем.

Тем не менее артист считает – ему нечего им сказать. В своем Instagram лидер группы "Океан Эльзы" обратился к россиянам, которые считают, что "не виноваты".