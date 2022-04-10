На Киевщине обнаружили нового Хатико, кадры красавицы: "Почти месяц ждет"

На Киевщине обнаружили нового Хатико, кадры красавицы: "Почти месяц ждет"

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко показал нового хатико, поделившись кадрами в своем канале.

Как пишет Politeka.net, украинцы 46-е сутки защищают свою землю от роSSийских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить оккупанта, но и вернуть под свой контроль территории Черниговской, Киевской и Сумской областей. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал Макаровском Хатико у себя в тг-канале.

"уже почти месяц верная собака породы Акита-ину по кличке Рини ждет свою хозяйку на пороге дома. Ранее мы писали о ее трагически погибшей хозяйке Татьяне.

Волонтеры пытались забрать собаку в приют, но та категорически отказалась идти, только приняла еду которую для нее привезли.

На данный момент волонтеры ищут для собаки семью готовую столкнуться со всеми сложностями в уходе", - написал Геращенко.


Артём Батечко, politeka.net

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