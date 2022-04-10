Тоня Матвиенко ответила на слухи о расставании с мужем

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян вместе почти 10 лет. Их роман начался еще, когда музыкант был женат. Многие говорили, что на чужом несчастье свое счастье не построишь, и сулили влюбленным расставание.

Вчера в Сети появились новости, что дочь народной артистки Нины Матвиенко и победитель шоу "Голос страны" расстались после 5 лет брака. Об этом сообщил в своем разговоре с Jerry Heil соавтор YouTube-проекта "Львы на джипе", блогер из Днепра Николай Зырянов.

За основу для этих слухов взяли старый комментарий Тони Матвиенко о том, что определенный период времени у нее в браке с Арсеном Мирзояном были проблемы. Также известно, что артистка оставила своего мужа в Украине, а сама уехала с детьми в Португалию.

Журналистам удалось связаться с исполнительницей, и узнать у нее, что творится в ее личной жизни. Отвечая на вопрос о том, расстались ли они с Арсеном Мирзояном, Матвиенко четко ответила:

"Не правда. Не дождетесь!"

Поклонники безумно рады таким новостям, ведь почти за два месяца войны стало известно о расставании нескольких звездных пар. А именно Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, а также Дмитрия Ступки и Полины Логуновой.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили пожениться - певица показала роскошное обручальное кольцо.