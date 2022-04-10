Певица Зи Фамелу, которую не выпускали из страны из-за мужского паспорта, покинула страну нелегально

Трансгендерная певица Зи Фамелу, ранее известная как Борис Апрель, незаконно покинула Украину после скандала на границе из-за паспорта, в которой она юридически обозначена как мужчина. Это выяснилось из материала издания Berliner Zeitung .

Со слов певицы, журналисты называет ее выезд из страны "авантюрным", информирует ZN.ua .

Издание встретилось с Зи Фамелу в Магдебурге, где она "живет в маленькой комнате вместе с заботливой семьей".

Кроме того, издание отмечает, что Зи Фамелу считается дома суперзвездой. И называют ее самой выдающейся беженкой из Украины.

Напомним, в начале марта Зи Фамелу поделилась в Инстаграм, что ей не удается пройти границу, из-за паспорта, в котором она значится как мужчина.

«Я сейчас прохожу границу. Меня не пускают, меня узнали. И называют меня «Боречка, Боречка». Я попросила их чтобы меня поместили куда-то, потому что мне угрожает опасность. Я выплакала все слезы. Я надеюсь, что я отсюда выберусь, что кто-то меня спасет", - написала она.

В конце марта в ее Инстаграм появилась новая запись, из которой понятно, что Зи Фамелу все же покинула Украину, и что план увидеть ее среди "мужчин, которые страляют в россиян, провалился" .

"Меня высмеивали, дискриминировали и преследовали. Я попала в ловушку. Но их план увидеть меня, трансгендерную женщину в военной форме, присоединиться к мужчинам, стреляющим в россиян, как шоу по отвлечению внимания, провалился. И ни одна из 10 военных машин, которые они послали за мной, не могла остановить меня", - говорится в сообщении.

Из этого же сообщения понятно, что при побеге из страны Зи Фамелу вынуждена была бросить все свое имущество.

"Они отняли все, что у меня было. От новой музыки к документов, одежды, денег и до ценного оборудования. У меня ничего нет. Все что мне осталось, это мой голос. Я полностью разбита, потеряна и травмирована", - говорится в сообщении.

Из записей в Инстаграм можно также сделать вывод, что пересечение границы произошло около месяца назад.