Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян разошлись после 5 лет брака

Война стала нелегким испытанием для многих. Как друзья познаются в беде, так и раскрываются все тайные уголки души каждого из нас в это нелегкое время. А потому неудивительно, что за почти два месяца войны стало известно о разводе нескольких знаменитых пар.

Разлучила война: Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян разошлись после 5 лет брака

Например, закончился 7-летний брак Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, чьи отношения были чуть ли не образцовыми. После 8 лет брака развелся и Дмитрий Ступка, однако, по словам его бывшей супруги, они сумели сохранить дружеские отношения. Теперь же поговаривают о том, что расстались и Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном, которые поженились 5 лет назад и воспитывают 6-летнюю дочь Нину.

Об этом сообщил соавтор YouTube-проекта "Львы на джипе", блогер из Днепра Николай Зырянов в разговоре с украинской певицей Jerry Heil. Обсуждая одну из главных на сегодня тем – развод Дорофеевой и Дантеса, Jerry Heil удивилась:

"На самом деле, я последний человек, который узнает все эти новости. Как я это все проспала?"

"А ты знала, что еще Тоня Матвиенко с Мирзояном разошлись?" – поинтересовался блогер.

"Нет, пожалуйста, нет!" – отреагировала певица.

"Да, да", – подтвердил Зырянов.


Стоит отметить, что данную информацию пока что не подтвердили и не опровергли сами супруги. Известно, что в начале войны их семье пришлось разлучиться. Оставив маму и мужа под Киевом, Тоня Матвиенко вместе с двумя дочерями уехала – сейчас артистка находится в Португалии, где дает благотворительные концерты и помогает Украине. Где находится ее муж, неизвестно.

Напомним, Надя Дорофеева подогрела слухи о своем романе с известным ресторатором: фото.


Анастасия Березовская, Тудей

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