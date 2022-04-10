В Луганской области продолжают эвакуацию, осматривают все бомбоубежища

Для защиты пути выезда из области изменили.

В Луганской области продолжают эвакуацию, осматривают все бомбоубежища
© Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

Из находящихся под обстрелами Лисичанска, Северодонецка и Кременной в Луганской области за последние сутки удалось эвакуировать почти 200 человек. На данный момент патрульные проверяют удаленные бомбоубежища.

«Эвакуация продолжается. Полицейские осматривают бомбоубежища в каждом городе. Даже там, где заперта дверь и нет света. Ищут и доставляют людей в места эвакуации. Также они выезжают на вызовы к тем, кому тяжело добраться до автобуса, помогают пожилым», - сообщил утром глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Он добавил, что после авиаудара по Краматорску люди боялись уезжать, однако руководство области их изменило и максимально обезопасило. На 10 апреля «гуманитарные коридоры» согласованы по пяти направлениям – из Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Попасной и Горной общины.

«Примите, возможно, самое важное в жизни решение и уезжайте. Не оставляйте россиянам возможность издеваться над мирным населением – кадры из других городов облетели уже весь мир. Обезопасьте себя и родных. С каждым днем добраться до мест сборов все труднее», - добавил Гайдай.


Ирина Знась, ZN.ua

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