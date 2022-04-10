В Ирпене проводят водопровод из Киева – мэр

Общество Красного Креста выделило 20 млн. грн на обеспечение жителей города водой, информирует ZN.ua.

В Ирпене проводят водопровод из Киева – мэр
© Владимир Зеленский / Telegram

В Ирпене начали прокладывать водопровод из Киева, также завершается строительство переправы через реку. Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал о восстановлении разрушенного оккупантами города.

«Несмотря на то, что сегодня воскресенье, в Ирпене и для Ирпеня в течение дня снова будет кипеть работа. Отправляем очередную группу волонтеров на уборку города. Завершаем строительство переправы через реку. Начинаем прокладывать водопровод из Киева», – отметил Маркушин.

Он отметил, что делать вышеуказанное помогают подрядчики, а также «Киевводоканал» и «Житомирводоканал».

В то же время Общество Красного Креста для обеспечения жителей Ирпеня водой выделило 20 млн грн.

«Я искренне благодарю всех, кто помогает Ирпеню возрождаться!», – добавил Маркушин.

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