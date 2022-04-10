За 45 дней войны в Киеве родилось 1 189 детей — КГГА

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киеве родилось 1 189 детей, сообщает пресс-служба КГГА.

За 45 дней полномасштабного вторжения агрессора в столице поженились 1 439 пар. За этот период в Киеве родилось 1 189 малышей: 629 мальчиков и 560 девочек. Среди новорожденных – 29 двоен, рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

«Город живет и в нем каждый день рождаются новые семьи и новые жизни. За 45 дней после начала широкомасштабного роSSийского вторжения в столице поженились 1 439 пар, и только за последнюю неделю – 300», - добавил Поворозник.

По его словам, в столице стало безопаснее, однако вероятность повторных воздушных атак очень велика, поэтому киевлянам нужно быть осторожными.

«Учитывайте возможную опасность, когда принимаете решение выйти из дома. Не нарушайте правила комендантского часа и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Помогайте тем, кто рядом», – сказал Поворозник.