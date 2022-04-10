Погибла на глазах у маленького сына: что известно о жертве оккупантов, расстрелявших лодку с украинцами

На Каховском водохранилище россияне расстреляли лодку с мирными людьми. В результате обстрела четверо людей погибли. Стало известно, что среди погибших – адвокат из Днепра Алина Молчанова.

Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, информирует Апостроф.

39-летняя женщина погибла на глазах у своего ребенка, вместе с которым она пыталась бежать из оккупации. Теперь сын остался без матери.

Коллеги Молчановой выразили искренние соболезнования ее родным и близким. На заседании Попечительского совета принято решение выделить семье погибшей 100 тысяч гривен.

Напомним, 7 апреля 14 человек, трое из которых – дети, хотели покинуть село Первомаевка в Херсонской области через Каховское водохранилище на лодке. Ее прибило к берегу близ села Марьинское Криворожского района Днепропетровской области.

По информации МВД, в 70 метрах от берега села Марьинское россияне открыли по ним артиллерийский огонь и обстреляли из "Градов". На месте погибли три взрослых и один ребенок 2009 года рождения.


Маргарита Лепс, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Киевщине нашли тело четырехлетнего мальчика, бежавшего от россиян с бабушкой на лодкеНа Киевщине нашли тело четырехлетнего мальчика, бежавшего от россиян с бабушкой на лодке
Слесарь, сантехник и безработный: установлены имена мирных жителей, расстрелянных в подвале БучиСлесарь, сантехник и безработный: установлены имена мирных жителей, расстрелянных в подвале Бучи
Санта Димопулос рассказала, куда бежала из УкраиныСанта Димопулос рассказала, куда бежала из Украины
"Еще месяц назад в моих руках был только микрофон": Макс Барских вступил в ряды ВСУ, волнительное признание"Еще месяц назад в моих руках был только микрофон": Макс Барских вступил в ряды ВСУ, волнительное признание
Правила как защитить себя и ребенка в ЕвропеПравила как защитить себя и ребенка в Европе
Блок рекламы


Похожие новости
Пострадавших в Краматорске развезли по больницам Днепропетровщины: что известноПострадавших в Краматорске развезли по больницам Днепропетровщины: что известно
"Много людей тяжелых, без рук, ног": в Краматорске после удара оккупантов уже 39 погибших, из них четверо – дети"Много людей тяжелых, без рук, ног": в Краматорске после удара оккупантов уже 39 погибших, из них четверо – дети
Чувствуют себя героями: Данилко прокомментировал жестокость русских оккупантов в БучеЧувствуют себя героями: Данилко прокомментировал жестокость русских оккупантов в Буче
В Одессе массово задерживают за нарушение комендантского часа: что известноВ Одессе массово задерживают за нарушение комендантского часа: что известно
В освобожденном от оккупантов Тростянце частично восстановили электроснабжениеВ освобожденном от оккупантов Тростянце частично восстановили электроснабжение
Новый бойфренд Нади Дорофеевой: что известно о Михаиле КацуринеНовый бойфренд Нади Дорофеевой: что известно о Михаиле Кацурине
Камалия едва не погибла, спасаясь из Киева: певица рассказала свою историюКамалия едва не погибла, спасаясь из Киева: певица рассказала свою историю
Надя Дорофеева ушла от Дантеса к известному рестораторуНадя Дорофеева ушла от Дантеса к известному ресторатору
В Ирпене "орки" застрелили известного детского тренера - погиб в боксерском залеВ Ирпене "орки" застрелили известного детского тренера - погиб в боксерском зале
Стало известно, под каким номером группа Kalush Orchestra выступит на «Евровидении»Стало известно, под каким номером группа Kalush Orchestra выступит на «Евровидении»
Последние новости
Подгружаем последние новости