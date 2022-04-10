Погибла на глазах у маленького сына: что известно о жертве оккупантов, расстрелявших лодку с украинцами

На Каховском водохранилище россияне расстреляли лодку с мирными людьми. В результате обстрела четверо людей погибли. Стало известно, что среди погибших – адвокат из Днепра Алина Молчанова.

Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, информирует Апостроф .

39-летняя женщина погибла на глазах у своего ребенка, вместе с которым она пыталась бежать из оккупации. Теперь сын остался без матери.

Коллеги Молчановой выразили искренние соболезнования ее родным и близким. На заседании Попечительского совета принято решение выделить семье погибшей 100 тысяч гривен.

Напомним, 7 апреля 14 человек, трое из которых – дети, хотели покинуть село Первомаевка в Херсонской области через Каховское водохранилище на лодке. Ее прибило к берегу близ села Марьинское Криворожского района Днепропетровской области.