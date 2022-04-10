Сегодня состоялась очередная ротация персонала Чернобыльской АЭС

Сегодня прошла очередная ротация персонала Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщил Телеграм-канал Энергоатома.

"Сегодня, 9 апреля 2022 года, Энергоатом обеспечил транспортировку очередной смены персонала Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.

Так, катер компании доставил по реке Припять 49 работников на ЧАЭС и забрал оттуда 51.

"Других путей доставки людей на станцию из Славутича пока нет", - добавили в государственном предприятии.

5 апреля на Чернобыльскую атомную электростанцию прибыли подразделения Национальной гвардии Украины, они взяли объект под свою охрану.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправит свою миссию в зону Чернобыльской атомной электростанции для осуществления радиологической оценки на месте строительства роSSийскими войсками фортификационных сооружений на загрязненной территории.