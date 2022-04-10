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2022-04-10
В Бородянке спасатели четвертый день разбирают завалы, сегодня обнаружили тело погибшего
На месте работают 237 спасателей.
Подразделения ГСЧС четвертый день подряд продолжают поисковые работы и разбирают завалы в Бородянке на Киевщине.
Об этом сообщила пресс-служба спасателей.
На месте работает 237 спасателей и 35 единиц техники.
Спасателям помогают 70 добровольцев.
Фото: ГСЧС
При разборе завалов обнаружено тело погибшего человека. Работы продолжаются.
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС