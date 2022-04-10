В Бородянке спасатели четвертый день разбирают завалы, сегодня обнаружили тело погибшего

На месте работают 237 спасателей.

В Бородянке спасатели четвертый день разбирают завалы, сегодня обнаружили тело погибшего

Подразделения ГСЧС четвертый день подряд продолжают поисковые работы и разбирают завалы в Бородянке на Киевщине.

Об этом сообщила пресс-служба спасателей.

На месте работает 237 спасателей и 35 единиц техники.

Спасателям помогают 70 добровольцев.

Фото: ГСЧС

При разборе завалов обнаружено тело погибшего человека. Работы продолжаются.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Напомним, по информации местных властей, россияне почти уничтожили Бородянку, около 200 жителей пропало без вести.

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