Стал символом несокрушимости украинцев: кот чудом выжил под завалами в Бородянке

Стал символом несокрушимости украинцев: кот чудом выжил под завалами в Бородянке

Кота приютили в МВД и показали, как он выглядит сейчас.

Одним из символов несокрушимости и силы духа Украинской нации стал обычный кот из Бородянки, который чудом выжил под завалами дома, разрушенного оккупантами. Об этом говорится в телеграм-канале советника главы МВД Антона Геращенко.

Кот выбрался из-под завалов и вышел, когда в Бородянку пришли украинские военные и спасатели.

Животное чудом выжило, но из-за длительной голодовки у него проблемы с желудком. Он отощал так, что шкура висит, из тельца вынимали щепки, животное все в синяках.

Сейчас кота приютили в МВД, его лечат.

Как зовут котика, и живы ли его хозяева не известно. Если хозяин узнает своего кота, можно обратиться в чат, чтобы забрать животное.

«Если же из-за зверств рашистов кот осиротел, мы подберем ему новое имя. А его семьей станет все украинское общество, одним из символов страданий которого стал обычный кот из Бородянки», - говорится в сообщении.


Анна Вернигора, politeka.net

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