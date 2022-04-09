Фанат "русского мира" напал на женщину в Одессе: "были слышны громкие крики"

полиция, копы, патрульные

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который избил свою жену. Кроме того, среди его вещей было много советской символики.

Об этом говорится в сообщении прессекретаря Управления патрульной полиции в Одесской области Аллы Марченко.

К правоохранителям обратился человек, который рассказал, что в одной из квартир на улице Посмитного в Одессе слышны громкие крики женщины, которая просит о помощи.

полиция, полиция Украины

Полицейские прибыли на вызов и обнаружили в квартире женщину с телесными повреждениями. Избил потерпевшую ее сожитель. Как выяснилось, злоумышленник является сторонником "русского мира". Мужчину сразу задержали.

У него обнаружили наркотики, вещи с советской символикой и множество мобильных телефонов.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас проводятся соответствующие неотложные мероприятия.

Одесса, погода


Алексей Ионов, politeka.net

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