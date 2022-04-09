"Операция была проведена на открытом сердце": украинского солдата удалось спасти в Киеве, подробности

Украина, боец ВСУ, ЗСУ

Врачи киевского госпиталя "Феофания" провели сложную операцию на открытом сердце, спасая украинского солдата.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 45-е сутки защищаются от роSSийский оккупационных войск. За это время удалось полностью остановить врага и взять под свой контроль несколько областей. Сегодня, девятого апреля, стало известно, что в госпитале "Феофания" провели сложную операцию, спасая украинского солдата, передает "NEXTA".

Было отмечено, что в операции участвовал также белорусский врач Максим Павловский.

"Военнослужащий ВСУ получил проникающее ранение грудной клетки с застреванием пули в задней стенке сердца.

Сложнейшая операция была проведена на открытом сердце.

Благодаря профессионализму медиков, пуля, застрявшая в задней стенке сердца, была извлечена, ранение ушито, а пострадавший военнослужащий уже рвется вновь защищать Родину", - отмечено в публикации.


Артём Батечко, politeka.net

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