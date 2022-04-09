В Киеве мошенник обманул более 100 волонтеров на сумму свыше 1,3 млн грн

Предлагал приобрести бронежилеты, шлемы, разгрузки.

В Киеве мошенник обманул более 100 волонтеров на сумму свыше 1,3 млн грн
Фото: volynonline.com

В Киеве мужчина, который находится в следственном изоляторе, обманул более 100 волонтеров.

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Мужчина находится в Киевском СИЗО по подозрению в изготовлении, хранении, пересылке и сбыте поддельной валюты.

По данным следствия, в первый день полномасштабного вторжения РоSSии в Украину он создал Telegram-канал для реализации товаров, предназначенных военным.

Мужчина предлагал приобрести бронежилеты, шлемы, разгрузки, формы, варежки, коллиматорные прицелы, спальные мешки и т.д. Таким образом, он обманул более 100 волонтеров на сумму свыше 1,3 млн грн. Во время обыска у него изъяли доказательства, подтверждающие преступную деятельность. Ему сообщили о подозрении, продолжаются следственные действия.

Напомним, что с началом войны мошенники активизировали попытки обмануть украинцев. Они умело манипулируют, делая акцент на эмоциях сострадания и страха, пользуются затруднительным положением своих жертв.

На Житомирщине полиция расследует мошенничество с волонтерской помощью более чем на 60 тысяч гривен.

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