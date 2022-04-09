Кот Степан из Харькова номинирован на престижную премию блогеров - собранные средства пойдут Украине
Кот Степан из Харькова, ставший настоящей звездой TikTok и Instagram, продолжает помогать родной Украине. Недавно пушистый блогер собрал более $10 тысяч для помощи животным, пострадавшим от войны, а теперь поможет собрать средства для маленьких украинцев, информирует
Как рассказала хозяйка хвостатой знаменитости, ее питомец стал номинантом престижной премии в индустрии инфлюенсеров и блогеров - World Influencers and Bloggers Awards 2022. Мероприятие пройдет в Каннах 18-19 мая, и там будет организован сбор средств для Украины, которая уже второй месяц героически борется с роSSийскими оккупантами.
На Instagram-странице премии сказано, что в церемонии вручения наград примут участие более 100 инфлюэнсеров. Их посты 18 мая помогут собрать значительную сумму для детей, пострадавших от войны в Украине.
Сам Степан обратился к своим друзьям со всего мира с призывом присоединиться к акции.
"Мои дорогие друзья из Европы и США, если вы хотите присоединиться к мероприятию, вы можете купить билеты. Все средства будут переданы на благотворительность. Друзья-украинцы, которые находятся в Европе, тоже присоединяйтесь!", - сказано в посте.
Билеты можно приобрести на сайте премии, в зависимости от категории, цена билета составляет 1000-6300 евро.
Еще недавно Степан жил обычной жизнью блогера: развлекал подписчиков постами, появлялся на страницах знаменитостей, рекламировал люксовые бренды. Однако 24 февраля, с приходом на украинскую землю русских фашистов, его жизнь резко изменилась.
Вместе с хозяйкой он был вынужден бежать из Харькова в более безопасное место. Сначала они добрались до Львова, затем до Польши, а там Всемирная ассоциация инфлюенсеров и блогеров из Монако помогла им доехать до Франции.
"С нами сейчас все в порядке. Мы очень переживаем за наших родных в Украине и постараемся помогать нашей стране отсюда всем, что в наших силах", - рассказывал Степан 16 марта.
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