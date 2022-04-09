Кот Степан из Харькова номинирован на престижную премию блогеров - собранные средства пойдут Украине

Кот Степан из Харькова, ставший настоящей звездой TikTok и Instagram, продолжает помогать родной Украине. Недавно пушистый блогер собрал более $10 тысяч для помощи животным, пострадавшим от войны, а теперь поможет собрать средства для маленьких украинцев, информирует Апостроф .

Как рассказала хозяйка хвостатой знаменитости, ее питомец стал номинантом престижной премии в индустрии инфлюенсеров и блогеров - World Influencers and Bloggers Awards 2022. Мероприятие пройдет в Каннах 18-19 мая, и там будет организован сбор средств для Украины, которая уже второй месяц героически борется с роSSийскими оккупантами.

Фото: instagram.com/loveyoustepan

На Instagram-странице премии сказано, что в церемонии вручения наград примут участие более 100 инфлюэнсеров. Их посты 18 мая помогут собрать значительную сумму для детей, пострадавших от войны в Украине.

Фото: instagram.com/wibaglobal

Сам Степан обратился к своим друзьям со всего мира с призывом присоединиться к акции.

"Мои дорогие друзья из Европы и США , если вы хотите присоединиться к мероприятию, вы можете купить билеты. Все средства будут переданы на благотворительность. Друзья-украинцы, которые находятся в Европе, тоже присоединяйтесь!", - сказано в посте.

Билеты можно приобрести на сайте премии, в зависимости от категории, цена билета составляет 1000-6300 евро.

Еще недавно Степан жил обычной жизнью блогера: развлекал подписчиков постами, появлялся на страницах знаменитостей, рекламировал люксовые бренды. Однако 24 февраля, с приходом на украинскую землю русских фашистов, его жизнь резко изменилась.

Фото: instagram.com/loveyoustepan

Вместе с хозяйкой он был вынужден бежать из Харькова в более безопасное место. Сначала они добрались до Львова, затем до Польши , а там Всемирная ассоциация инфлюенсеров и блогеров из Монако помогла им доехать до Франции.

"С нами сейчас все в порядке. Мы очень переживаем за наших родных в Украине и постараемся помогать нашей стране отсюда всем, что в наших силах", - рассказывал Степан 16 марта.

Фото: instagram.com/loveyoustepan