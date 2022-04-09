Пострадавших в Краматорске развезли по больницам Днепропетровщины: что известно

коронавирус, больница

В больницах Днепропетровской области находится 71 человек из Краматорска, в том числе 15 детей.

Об этом сообщают в пресс–службе Днепропетровской областной военной администрации, передаётСуспільне.

Врач одной из больниц, где находятся раненые, рассказала, что люди продолжают поступать.

коронавирус, больница

«В основном люди с минно–взрывными, черепно–мозговыми травмами. Это мужчины, женщины, дети. Есть ребенок, которому несколько месяцев. У людей преимущественно травмы нижних конечностей, грудной клетки, головы», — рассказала врач.

По словам медика, больница снабжена необходимыми медикаментами, с одеждой для раненых помогают волонтеры.

обстрел вокзала в краматорске


Алексей Ионов, politeka.net

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