Как родственникам найти своих близких, погибших в Буче?

Объяснение от Бучанской окружной прокуратуры.

Как родственникам найти своих близких, погибших в Буче?
© КГГА, Алексей Самсонов

Зверства роSSийских захватчиков в Буче, открывшиеся после освобождения Киевской области от оккупантов, всколыхнули весь мир. Мэр Бучи Анатолий Федерук заявил, что 320 мирных жителей погибли во время роSSийской оккупации города. Сегодня удалось идентифицировать по меньшей мере 163 человека. Однако очень многие продолжают искать своих погибших или умерших близких, которых часто приходилось оставлять под обстрелами прямо на улице города.

В редакцию пришло письмо от жительницы Бучи. Она чудом вырвалась из города. Но перед эвакуацией у нее на руках умерла мать от коронавируса.

«Похоронить возможности не было, ведь нужно было срочно эвакуироваться (на следующий день жителей другой стороны этой улицы уже расстреляли), получить документы о смерти тоже. Даже просто засвидетельствовать смерть – никто не хотел приезжать – ни скорая, ни полиция, ни семейный врач, потому что район боевых действий. Поэтому мертвую маму перед эвакуацией пришлось просто оставить в стоящем во дворе автобусе с другими труппами. Как теперь найти, где все эти мертвые люди? Не только из этого "желтого автобуса во дворе", но и тех, кого выкапывают из братских могил, собирают по обочинам… Как родственникам найти своих мертвых? В Буче до сих пор нет электричества и связи. К кому и как обращаться, непонятно», – пишет обеспокоенная женщина.

  1. подать заявление в Бучанское районное управление полиции (г. Боярка, ул. Крещатик, 88) в письменном виде или на линию «102» для регистрации уголовного производства;
  2. отдельно обратиться с соответствующим запросом относительно доставки тела погибшего в Киевское городское клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы (г. Киев, ул. Докучаевская, 4), и в Киевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (г. Киев, ул. Оранжерейна, 7);
  3. если есть возможность предоставить образцы ДНК погибшего человека для проведения сравнительного анализа;
  4. предоставить органу досудебного расследования актуальные фото погибшего лица для проверки среди неопознанных тел, подробное описание внешности, особых примет, используемых транспортных средств, мобильных терминалов связи.

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