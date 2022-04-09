Дженнифер Лопес снова собралась замуж за Бена Аффлека - пара уже была помолвлена 20 лет назад
Менее чем через год после воссоединения Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова обручились. Пара уже была помолвлена в 2002 году, но до свадьбы дело так и не дошло, информирует
Как пишет Rolling Stone, этой новостью поделилась сама певица на своем сайте On The JLo. Джей Ло разместила короткое видео, на котором любуется кольцом с внушительным зеленым бриллиантом. По словам 52-летней звезды, зеленый - особенный для нее цвет.
"Я всегда говорю, что зеленый - мой счастливый цвет. Может вы помните некое зеленое платье, - написала Лопес в предыдущем обращении. - Я поняла, что в моей жизни было много удивительных вещей, когда я была одета в зеленый".
Впервые Лопес и Аффлек начали встречаться в 2002 году, и уже в ноябре того же года объявили о помолвке. Однако свадьба пары, запланированная на 14 сентября 2003 года, была отменена днем раньше.
В прошлом году Бен и Дженнифер возобновили отношения. Разговоры о романе звезд появились весной 2021-го, всего через несколько дней после разрыва певицы с женихом Алексом Родригесом. Пара какое-то время не афишировала свои отношения, но в июле исполнительница опубликовала фотографию с актером, которая развеяла все сомнения.
- Ранее Дженнифер Лопес рассказала об отношениях с Беном Аффлеком после 18 лет разлуки. По ее словам, второй шанс для них оказался настоящим "благословением", ведь они оба стали умнее и опытнее.