Дженнифер Лопес снова собралась замуж за Бена Аффлека - пара уже была помолвлена 20 лет назад

Менее чем через год после воссоединения Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова обручились. Пара уже была помолвлена в 2002 году, но до свадьбы дело так и не дошло, информирует Апостроф .

Как пишет Rolling Stone, этой новостью поделилась сама певица на своем сайте On The JLo. Джей Ло разместила короткое видео, на котором любуется кольцом с внушительным зеленым бриллиантом. По словам 52-летней звезды, зеленый - особенный для нее цвет.

Фото: Getty Images

"Я всегда говорю, что зеленый - мой счастливый цвет. Может вы помните некое зеленое платье, - написала Лопес в предыдущем обращении. - Я поняла, что в моей жизни было много удивительных вещей, когда я была одета в зеленый".

Впервые Лопес и Аффлек начали встречаться в 2002 году, и уже в ноябре того же года объявили о помолвке. Однако свадьба пары, запланированная на 14 сентября 2003 года, была отменена днем раньше.

В прошлом году Бен и Дженнифер возобновили отношения. Разговоры о романе звезд появились весной 2021-го, всего через несколько дней после разрыва певицы с женихом Алексом Родригесом. Пара какое-то время не афишировала свои отношения, но в июле исполнительница опубликовала фотографию с актером, которая развеяла все сомнения.