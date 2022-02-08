В одном из корпусов "Карпатнефтехима" в Калуше произошел пожар
Огонь локализовали.
В одном из корпусов предприятия "Карпатнефтехим" в Калуше, что на Прикарпатье, произошел пожар.
Об этом сообщили местные чрезвычайники.
Пиролизная печь загорелась сегодня в 09:45.
В 10:14 пожар локализовали на площади 70 кв. м, продолжается факельное горение печи.
Угрозы опрокидывания огня на другое оборудование нет.
"По состоянию на 10:45 открытого огня не наблюдается, горение происходит внутри печи", - говорится в сообщении.
Персонал перекрыл защелки подачи сырья на вводе в установку. Химическая лаборатория произвела замеры воздуха, превышения концентрации химически опасных веществ не обнаружены.
Подразделения ГСЧС охлаждают пиролизную печь.
Напомним, в ноябре в Полтавской области произошло возгорание нефтепродуктов на территории ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод), которое тушили более 5 часов.