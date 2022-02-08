В одном из корпусов "Карпатнефтехима" в Калуше произошел пожар

Огонь локализовали.

В одном из корпусов "Карпатнефтехима" в Калуше произошел пожар
Фото: ГСЧС

В одном из корпусов предприятия "Карпатнефтехим" в Калуше, что на Прикарпатье, произошел пожар.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

Пиролизная печь загорелась сегодня в 09:45.

В 10:14 пожар локализовали на площади 70 кв. м, продолжается факельное горение печи.

Угрозы опрокидывания огня на другое оборудование нет.

"По состоянию на 10:45 открытого огня не наблюдается, горение происходит внутри печи", - говорится в сообщении.

Персонал перекрыл защелки подачи сырья на вводе в установку. Химическая лаборатория произвела замеры воздуха, превышения концентрации химически опасных веществ не обнаружены.

Подразделения ГСЧС охлаждают пиролизную печь.

Напомним, в ноябре в Полтавской области произошло возгорание нефтепродуктов на территории ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод), которое тушили более 5 часов.

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