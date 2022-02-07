В Китае разрешили показывать "Бойцовский клуб" с оригинальным финалом, ранее цензуровавшимся

Китайская стриминговая платформа Tencent восстановила оригинальный финал фильма Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" после того, как его подвергли цензуре несколькими неделями ранее.

Это редкое решение для КНР , которая часто цензурирует кино, пишет Insider.

Для китайских зрителей окончание фильма изменили таким образом, что персонажа, которого играл Брэд Питт – Тайлера Дердена – поместили в психиатрическую клинику, а власти победили преступные замыслы главных героев. Для этого вместо финальных минут вмонтировали изображение с текстом "Полиция быстро раскрыла весь план и арестовала всех преступников, успешно предупредив взрыв бомбы. После суда Тайлера направили в психушку для лечения".

Это решение раскритиковали в сети, после чего стриминговый сервис согласился восстановить 11 из 12 урезанных минут. Под запретом остались сцены с изображением секса.

В Китае распространена цензура кино и даже песен. Некоторые ленты не просто урезают, а вообще запрещают к показу