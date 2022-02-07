В Китае разрешили показывать "Бойцовский клуб" с оригинальным финалом, ранее цензуровавшимся
Из 12 вырезанных из ленты минут вернули 11.
Китайская стриминговая платформа Tencent восстановила оригинальный финал фильма Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" после того, как его подвергли цензуре несколькими неделями ранее.
Это редкое решение для КНР, которая часто цензурирует кино, пишет Insider.
Для китайских зрителей окончание фильма изменили таким образом, что персонажа, которого играл Брэд Питт – Тайлера Дердена – поместили в психиатрическую клинику, а власти победили преступные замыслы главных героев. Для этого вместо финальных минут вмонтировали изображение с текстом "Полиция быстро раскрыла весь план и арестовала всех преступников, успешно предупредив взрыв бомбы. После суда Тайлера направили в психушку для лечения".
Это решение раскритиковали в сети, после чего стриминговый сервис согласился восстановить 11 из 12 урезанных минут. Под запретом остались сцены с изображением секса.
В Китае распространена цензура кино и даже песен. Некоторые ленты не просто урезают, а вообще запрещают к показу