Лента "Дом из заноз" о детском приюте на Донбассе получила награду на Гетеборгском кинофестивале

Премию вручили датскому кинорежиссеру Симону Леренгу Вильмонту, а лента отмечена как "чрезвычайно красивая".

Лента "Дом из заноз" о детском приюте на Донбассе получила награду на Гетеборгском кинофестивале
Симон Леренг Вильмонт
Фото: goteborgfilmfestival.se

Документальный фильм "Дом из заноз" совместного производства Дании, Швеции, Финляндии и Украины получил премию The Dragon Award Best Nordic Documentary на Гетеборгском кинофестивале в Швеции.

Об этом сообщается на сайте кинофестиваля.

Премию вручили датскому кинорежиссеру Симону Леренгу Вильмонту, а лента отмечена как "чрезвычайно красивая". Также в своей формулировке члены жюри упомянули об "остром и жгучем отчаянии", "поэтических незабываемых образах", "детских душевных историях".

"С помощью поэтических, незабываемых образов фильм озвучивает исступленные истории детей, на фоне которых постоянно идет жестокая война... Несмотря на полную темноту, в этой истории есть легкое мерцание света, чувство тепла и надежды", - отмечают на сайте кинофестиваля.

Работа над лентой длилась на Донбассе более двух лет. В нем рассказывается о нескольких воспитательницах, которые работают в особом детдоме на Востоке Украины рядом с линией боевых действий и создают безопасное пространство для детей. Режиссер фильма – Симон Леренг Вильмонт из Дании, линейный продюсер и второй режиссер – Асад Сафаров.

Напомним, в январе лента "Дом из заноз" получила награду фестиваля Санденс. Это национальный американский фестиваль независимого кино, который проводится ежегодно в конце января в Парк-Сити, штат Юта, США.

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