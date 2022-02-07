В "Шевченковском гае" во Львове дотла сгорела гражда и вместе с ней 200 экспонатов
Полиция назвала предварительную причину возгорания.
В Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого во Львове сгорела гражда и вместе с ней 200 экспонатов. Пламя занялось в секторе Гуцульщина.
Об этом говорится на Facebook-странице музея.
6 февраля около 2 часов ночи жители близлежащего района сообщили о возгорании пожарной службе.
“В 2:20 пожарная бригада города уже была на месте. К сожалению, огонь очень быстро уничтожил здание, поскольку оно было полностью деревянным. Вместе с ним сгорели около 200 экспонатов", – говорится в сообщении.
Пострадавших в результате пожара нет. Все обстоятельства происшествия выясняют профессиональные службы.
Как сообщили местные чиновники, к ликвидации пожара привлекли 23 пожарных.
Согласно информации областной полиции Львовской области, огонь уничтожил смоделированный двор и два деревянных сооружения на территории экспозиции.
Предварительно установлено, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.
Полицейские устанавливают обстоятельства пожара, решается вопрос правовой квалификации происшествия.
Напомним, 31 января завершили противоаварийные работы в костеле Святого Николая в Киеве, где 3 сентября произошел пожар. На противоаварийные работы потратили 21,5 млн. гривен, стоимость всех работ покрыли благодаря благотворительным взносам, в том числе от крупных бизнесов.
Следующим этапом будет реставрация костела, которую планируется завершить к 1 июня этого года. После этого здание будет отдано в пользование приходу Святого Николая УГКЦ.