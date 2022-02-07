В "Шевченковском гае" во Львове дотла сгорела гражда и вместе с ней 200 экспонатов

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/1971MNAP/

В Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого во Львове сгорела гражда и вместе с ней 200 экспонатов. Пламя занялось в секторе Гуцульщина.

Об этом говорится на Facebook-странице музея.

6 февраля около 2 часов ночи жители близлежащего района сообщили о возгорании пожарной службе.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

“В 2:20 пожарная бригада города уже была на месте. К сожалению, огонь очень быстро уничтожил здание, поскольку оно было полностью деревянным. Вместе с ним сгорели около 200 экспонатов", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате пожара нет. Все обстоятельства происшествия выясняют профессиональные службы.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Как сообщили местные чиновники, к ликвидации пожара привлекли 23 пожарных.

Согласно информации областной полиции Львовской области, огонь уничтожил смоделированный двор и два деревянных сооружения на территории экспозиции.

Предварительно установлено, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.

Полицейские устанавливают обстоятельства пожара, решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Напомним, 31 января завершили противоаварийные работы в костеле Святого Николая в Киеве , где 3 сентября произошел пожар. На противоаварийные работы потратили 21,5 млн. гривен, стоимость всех работ покрыли благодаря благотворительным взносам, в том числе от крупных бизнесов.

Следующим этапом будет реставрация костела, которую планируется завершить к 1 июня этого года. После этого здание будет отдано в пользование приходу Святого Николая УГКЦ.