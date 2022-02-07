СБУ ликвидировала в Виннице банду, сбывавшую арсеналы автоматов и боевых гранат

СБУ

в ходе масштабной спецоперации нейтрализовала в центре Винницы мощную преступную группировку, занимавшуюся сбытом оружия и боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба спецслужбы.

Среди изъятого у злоумышленников – автоматы Калашникова со снаряженными магазинами и боевые гранаты.

На попытках сбыта арсенала боевых средств поражения задержаны лидеры вооруженной банды.

Согласно информации следствия, в состав группировки входили, в частности, злоумышленники, которых раньше привлекали к ответственности за совершение тяжких преступлений. Установлено, что они снабжали огнестрельное оружие и боеприпасы для других представителей криминальных кругов.

В рамках контроля над совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали серию эпизодов противоправной деятельности.

Во время обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили два автомата АКС-74 и АКМС из четырьмя снаряженными магазинами, три гранаты Ф-1 и РГН, 8 пистолетов ТТ, Браунинг, ПМ и Наган, почти 300 патронов к стрелковому оружию, средства связи и деньги, полученные преступным путем.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Суд заключил их под стражу.

Задержание лидеров преступной группировки проводили с привлечением бойцов Центра специальных операции «А» СБУ .

“Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности, в том числе источников поступления оружия к участникам банды», – говорится в сообщении.

Напомним, в январе Служба безопасности Украины установила новые факты поставок роSSийского оружия в ОРДЛО. Среди изъятых военных средств поражения роSSийского производства – реактивные огнеметы "Шмель", взрывной комплекс "Охота" и противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года.