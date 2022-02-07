За сутки в Украине обнаружили 23 378 новых случаев ковида

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 2 242 ребенка и 394 медработника.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 2 699 человек. 115 пациентов умерли. Выздоровели – 5 024 человека.

За все время пандемии в Украине заболели – 4 307 437 человек, выздоровели – 3 681 092. От осложнений заболевания умерли 101 392 человека.

Всего было проведено 18 603 958 ПЦР-тестирований.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев – 2266;

– 2266; Винницкая область – 418;

Волынская область – 586;

Днепропетровская область – 988;

Донецкая область – 620;

Житомирская область – 1188;

Закарпатская область – 471;

Запорожская область – 446;

Ивано-Франковская область – 779;

Киевская область – 586;

Кировоградская область – 213;

Луганская область – 248;

Львовская область – 2122;

Николаевская область – 990;

Одесская область – 2033;

Полтавская область – 494;

Ровенская область – 1142;

Сумская область – 1024;

Тернопольская область – 907;

Харьковская область – 1609;

Херсонская область – 703;

Хмельницкая область – 1713;

Черкасская область – 676;

Черновицкая область – 749;

Черниговская область – 407.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за минувшие сутки 18 626 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5 741 человек, вторую - 8 028, дополнительную - 86 человек, бустерную - 4 771.

С начала вакцинальной кампании были привиты 15 458 482 человека, из них получили первую дозу – 15 458 480, две дозы – 14 780 566, дополнительную дозу – 20 332, бустерную – 459 230 человек. В общей сложности было сделано 30 718 608 прививок.

Напомним, 3 февраля был зафиксирован рекордный показатель - 43 778 новых случаев ковида, предыдущее самое высокое количество новых больных фиксировали за день до этого, 2 февраля. В выходные фиксируют гораздо меньше случаев заболевания.

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что самоизоляция человека, у которого подтвердили коронавирус, должна длиться не менее 10 дней.