За сутки в Украине обнаружили 23 378 новых случаев ковида
Госпитализированы 2 699 человек, 115 пациентов умерли.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 2 242 ребенка и 394 медработника.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
Были госпитализированы за сутки 2 699 человек. 115 пациентов умерли. Выздоровели – 5 024 человека.
За все время пандемии в Украине заболели – 4 307 437 человек, выздоровели – 3 681 092. От осложнений заболевания умерли 101 392 человека.
Всего было проведено 18 603 958 ПЦР-тестирований.
Статистика в регионах за сутки:
- г. Киев – 2266;
- Винницкая область – 418;
- Волынская область – 586;
- Днепропетровская область – 988;
- Донецкая область – 620;
- Житомирская область – 1188;
- Закарпатская область – 471;
- Запорожская область – 446;
- Ивано-Франковская область – 779;
- Киевская область – 586;
- Кировоградская область – 213;
- Луганская область – 248;
- Львовская область – 2122;
- Николаевская область – 990;
- Одесская область – 2033;
- Полтавская область – 494;
- Ровенская область – 1142;
- Сумская область – 1024;
- Тернопольская область – 907;
- Харьковская область – 1609;
- Херсонская область – 703;
- Хмельницкая область – 1713;
- Черкасская область – 676;
- Черновицкая область – 749;
- Черниговская область – 407.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Также за минувшие сутки 18 626 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5 741 человек, вторую - 8 028, дополнительную - 86 человек, бустерную - 4 771.
С начала вакцинальной кампании были привиты 15 458 482 человека, из них получили первую дозу – 15 458 480, две дозы – 14 780 566, дополнительную дозу – 20 332, бустерную – 459 230 человек. В общей сложности было сделано 30 718 608 прививок.
Напомним, 3 февраля был зафиксирован рекордный показатель - 43 778 новых случаев ковида, предыдущее самое высокое количество новых больных фиксировали за день до этого, 2 февраля. В выходные фиксируют гораздо меньше случаев заболевания.
Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что самоизоляция человека, у которого подтвердили коронавирус, должна длиться не менее 10 дней.