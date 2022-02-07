За сутки в Украине обнаружили 23 378 новых случаев ковида

Госпитализированы 2 699 человек, 115 пациентов умерли.

За сутки в Украине обнаружили 23 378 новых случаев ковида
Фото: ЕРА/UPG

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 2 242 ребенка и 394 медработника.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 2 699 человек. 115 пациентов умерли. Выздоровели – 5 024 человека.

За все время пандемии в Украине заболели – 4 307 437 человек, выздоровели – 3 681 092. От осложнений заболевания умерли 101 392 человека.

Всего было проведено 18 603 958 ПЦР-тестирований.

Статистика в регионах за сутки:

  • г. Киев – 2266;
  • Винницкая область – 418;
  • Волынская область – 586;
  • Днепропетровская область – 988;
  • Донецкая область – 620;
  • Житомирская область – 1188;
  • Закарпатская область – 471;
  • Запорожская область – 446;
  • Ивано-Франковская область – 779;
  • Киевская область – 586;
  • Кировоградская область – 213;
  • Луганская область – 248;
  • Львовская область – 2122;
  • Николаевская область – 990;
  • Одесская область – 2033;
  • Полтавская область – 494;
  • Ровенская область – 1142;
  • Сумская область – 1024;
  • Тернопольская область – 907;
  • Харьковская область – 1609;
  • Херсонская область – 703;
  • Хмельницкая область – 1713;
  • Черкасская область – 676;
  • Черновицкая область – 749;
  • Черниговская область – 407.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за минувшие сутки 18 626 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5 741 человек, вторую - 8 028, дополнительную - 86 человек, бустерную - 4 771.

С начала вакцинальной кампании были привиты 15 458 482 человека, из них получили первую дозу – 15 458 480, две дозы – 14 780 566, дополнительную дозу – 20 332, бустерную – 459 230 человек. В общей сложности было сделано 30 718 608 прививок.

Напомним, 3 февраля был зафиксирован рекордный показатель - 43 778 новых случаев ковида, предыдущее самое высокое количество новых больных фиксировали за день до этого, 2 февраля. В выходные фиксируют гораздо меньше случаев заболевания.

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что самоизоляция человека, у которого подтвердили коронавирус, должна длиться не менее 10 дней.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Четверо полицейских предстанут перед судом за превышение служебных полномочийЧетверо полицейских предстанут перед судом за превышение служебных полномочий
Святослав Вакарчук признался, как изменилась его жизнь после рождения ребенкаСвятослав Вакарчук признался, как изменилась его жизнь после рождения ребенка
Ольга Фреймут в леггинсах и облегающей кофте похвасталась кадрами из спортзалаОльга Фреймут в леггинсах и облегающей кофте похвасталась кадрами из спортзала
В Марокко на пятые сутки спасли 5-летнего мальчика, который упал в 32-метровый колодецВ Марокко на пятые сутки спасли 5-летнего мальчика, который упал в 32-метровый колодец
Суд освободил от наказания студента КПИ, установившего скрытую камеру в женской душевойСуд освободил от наказания студента КПИ, установившего скрытую камеру в женской душевой
Блок рекламы


Похожие новости
В Марокко на пятые сутки спасли 5-летнего мальчика, который упал в 32-метровый колодецВ Марокко на пятые сутки спасли 5-летнего мальчика, который упал в 32-метровый колодец
За сутки в Украине зафиксировали 39 620 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 39 620 новых случаев ковида
За сутки в Украине подтвердили 35 тыс. случаев COVID-19, из них более 4 тыс. – у детейЗа сутки в Украине подтвердили 35 тыс. случаев COVID-19, из них более 4 тыс. – у детей
За сутки в Украине зафиксировали 30 768 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 30 768 новых случаев ковида
Омикрон обнаружили уже в 20 областях УкраиныОмикрон обнаружили уже в 20 областях Украины
В воскресенье в Украине подтвердили 22 тыс. случаев ковида, из них почти 3 тыс. – на ЛьвовщинеВ воскресенье в Украине подтвердили 22 тыс. случаев ковида, из них почти 3 тыс. – на Львовщине
За сутки в Украине зафиксировали более 24 тысяч новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали более 24 тысяч новых случаев ковида
В Украине зафиксировали новый суточный рекорд по количеству новых случаев коронавирусаВ Украине зафиксировали новый суточный рекорд по количеству новых случаев коронавируса
За сутки в Украине обнаружили 34 408 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине обнаружили 34 408 новых случаев ковида
В Украине за сутки подтвердили почти 32,5 тыс. случаев ковида – больше всего с начала пандемииВ Украине за сутки подтвердили почти 32,5 тыс. случаев ковида – больше всего с начала пандемии
Последние новости
Подгружаем последние новости