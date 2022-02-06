В Марокко умер пятилетний мальчик, упавший в 32-метровый колодец

Спасатели смогли поднять мальчика на поверхность, но спасти его не удалось.

В Марокко умер пятилетний мальчик, упавший в 32-метровый колодец
Фото: twitter.com/EkholmErich

Пятилетний мальчик, упавший в глубокий колодец на севере Марокко, погиб до того, как до него добрались спасатели.

Об этом сообщает Reuters.

Спасатели после пяти дней работы смогли поднять мальчика на поверхность, но спасти его не удалось. Для проведения спасательной операции им пришлось раскопать большую часть ближнего холма. После чего они осторожно вырыли тоннель, опасаясь оползня.

Король Марокко Мухаммед направил свои соболезнования семье погибшего мальчика.

Спасательная операция в Марокко привлекла внимание всего мира. В начале недели 5-летний Райан Аврам упал в 32-метровый колодец в своем селе Игран. Из-за того, что на поверхности ширина отверстия колодца была всего 45 см и сужалась ко дну, спасатели не могли спуститься вниз. Чтобы поддерживать жизнь мальчика, ему по каналу спускали воду, еду и кислород.

Напомним, летом 2018 года весь мир следил за спасением 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренера, провалившихся в пещеру Кхао Луанг в Таиланде. Из-за ливней в пещеру начала резко прибывать вода, в связи с чем группа была вынуждена уйти вглубь на четыре километра. Так дети и тренер оказались отрезанными от выхода. Они находились там с 23 июня до первой декады июля.

Спасатели выводили людей из пещеры группами, операция длилась трое суток. В операции по спасению детей, найденных в тайской пещере, также принимал участие дайвер с Украины.

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