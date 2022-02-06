В Марокко на пятые сутки спасли 5-летнего мальчика, который упал в 32-метровый колодец

За ходом спасательной операции следила вся страна.

Фото: twitter.com/EkholmErich

В Марокко пятилетний мальчик по имени Райян, живущий в деревне Игран на севере страны, 1 февраля упал в узкий колодец глубиной 32 метра. В колодец удалось спустить камеру, которая показала, что ребенок жив, хоть и пострадал.

Сегодня, 5 февраля, спасатели и волонтеры добрались до Райана. Ребенок жив, но имеет ранение головы, сообщает ВВС.

???Cпасателям в Марокко удалось добраться до 5-летнего мальчика, который провалился в колодец на глубину 32 метра.

Мальчик жив, его осмотрели медики - у него в нескольких местах сломан позвоночник, множество ушибов и сильное обезвоживание.#SaveRayan pic.twitter.com/Q3qm052Lzg

— Zilla (@Zilla57826895) February 5, 2022

Спасательная операция, осложненная опасностью схода почвы и множеством валунов на пути у копателей, длилась всю ночь. В пятницу вечером бригада спасателей и волонтеров заявила, что ей остается пройти три метра, в субботу днем оставалось меньше метра.

Незадолго до спасения глава спасательной бригады Абдельхади Тамрани заявил, что за кадрами спущенных в колодец камер было непонятно, в каком состоянии пятилетний Райан – он просто лежал на боку.

Фото: twitter.com/EkholmErich

Фото: twitter.com/EkholmErich

Сомнения в том, жив ли ребенок, сопровождали всю операцию. За несколько часов до спасения в колодец опустили кислородную маску, еду и воду, но непонятно, смог ли Райан ими воспользоваться.

Операция по спасению транслировалась в прямом эфире.

Чтобы добраться до мальчика, спасатели вырыли параллельно колодцу тоннель, а затем пробурили трехметровую перемычку. Операция продолжалась с вечера вторника, 1 февраля.

my heart is breaking into million pieces. his shivering, he’s alone having cold; everything about this case is painful.
yet, he is so strong sticking into life with heavy breaths. may allah save him first and rescuers second. ??
#??????_???? #SaveRayan
pic.twitter.com/0ba7owPguf

— Shifae? (@sh1fae) February 3, 2022

Параллельный тоннель пришлось рыть из-за того, что колодец, в который упал ребенок, очень узок, а на глубине 28 метров, где мальчик застрял, сужается еще больше. Из-за того, что почва в этом районе каменно-песчаная, спасатели не рискнули расширять отверстие колодца.

На месте операции присутствуют десятки полицейских и экстренные службы.

Тысячи людей выразили поддержку мальчику в соцсетях: хэштег #SaveRayan находится в топе трендов "Твиттера" в Марокко. Пост с поддержкой Райана выложил известный алжирский футболист Рияд Марез.

Райану и солидарности с ним также был посвящен субботний выпуск ток-шоу популярного марокканского ведущего Рашида Аллали.

Вероятно, ребенок провалился в колодец, когда играл рядом с ним. Отец Райана рассказал местным СМИ, что несколько часов искал сына, после чего понял, что он очутился под землей.

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