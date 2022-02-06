В Марокко на пятые сутки спасли 5-летнего мальчика, который упал в 32-метровый колодец
За ходом спасательной операции следила вся страна.
Фото: twitter.com/EkholmErich
В Марокко пятилетний мальчик по имени Райян, живущий в деревне Игран на севере страны, 1 февраля упал в узкий колодец глубиной 32 метра. В колодец удалось спустить камеру, которая показала, что ребенок жив, хоть и пострадал.
Сегодня, 5 февраля, спасатели и волонтеры добрались до Райана. Ребенок жив, но имеет ранение головы, сообщает ВВС.
???Cпасателям в Марокко удалось добраться до 5-летнего мальчика, который провалился в колодец на глубину 32 метра.
Спасательная операция, осложненная опасностью схода почвы и множеством валунов на пути у копателей, длилась всю ночь. В пятницу вечером бригада спасателей и волонтеров заявила, что ей остается пройти три метра, в субботу днем оставалось меньше метра.
Незадолго до спасения глава спасательной бригады Абдельхади Тамрани заявил, что за кадрами спущенных в колодец камер было непонятно, в каком состоянии пятилетний Райан – он просто лежал на боку.
Фото: twitter.com/EkholmErich
Фото: twitter.com/EkholmErich
Сомнения в том, жив ли ребенок, сопровождали всю операцию. За несколько часов до спасения в колодец опустили кислородную маску, еду и воду, но непонятно, смог ли Райан ими воспользоваться.
Операция по спасению транслировалась в прямом эфире.
Чтобы добраться до мальчика, спасатели вырыли параллельно колодцу тоннель, а затем пробурили трехметровую перемычку. Операция продолжалась с вечера вторника, 1 февраля.
my heart is breaking into million pieces. his shivering, he’s alone having cold; everything about this case is painful. yet, he is so strong sticking into life with heavy breaths. may allah save him first and rescuers second. ?? #??????_????#SaveRayan pic.twitter.com/0ba7owPguf
Параллельный тоннель пришлось рыть из-за того, что колодец, в который упал ребенок, очень узок, а на глубине 28 метров, где мальчик застрял, сужается еще больше. Из-за того, что почва в этом районе каменно-песчаная, спасатели не рискнули расширять отверстие колодца.
На месте операции присутствуют десятки полицейских и экстренные службы.
Тысячи людей выразили поддержку мальчику в соцсетях: хэштег #SaveRayan находится в топе трендов "Твиттера" в Марокко. Пост с поддержкой Райана выложил известный алжирский футболист Рияд Марез.
Райану и солидарности с ним также был посвящен субботний выпуск ток-шоу популярного марокканского ведущего Рашида Аллали.
Вероятно, ребенок провалился в колодец, когда играл рядом с ним. Отец Райана рассказал местным СМИ, что несколько часов искал сына, после чего понял, что он очутился под землей.