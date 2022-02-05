В Полтаве 63-летний мужчина зарезал одного из посетителей торгового центра, еще одного ранил
Полиция устанавливает мотивы и обстоятельства преступления.
В торговом центре в Полтаве на микрорайоне "Левада" сегодня, 5 февраля, произошла резня. Сообщения о том, что в ТЦ "Мир" в микрорайоне "Левада" ранили мужчину, в полицию поступило от медиков.
По предварительной версии следствия, в торговом центре возник конфликт между посетителями, информируют в областной полиции. Один из участников конфликта нанес ножевые ранения двум мужчинам.
В результате полученных телесных повреждений один человек скончался на месте. Другому оказывается медицинская помощь.
"Лицом, обоснованно подозреваемым в совершении преступления, является мужчина, 1959 года рождения", - сообщают в полиции.
Правоохранители решают вопросы о его задержании, сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.
Начато уголовное производство по статьям "Умышленное убийство" и "Покушение на умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.
Следствие выясняет обстоятельства и мотивы преступления.
Как сообщалось, 29 января в Киевской области обнаружили черный фургон с телами двух человек. На телах погибших правоохранители обнаружили многочисленные ушибы и колото-резаные раны. По подозрению в убийстве семьи предпринимателей с Волыни полиция задержала 52-летнего жителя Василькова.