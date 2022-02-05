Американский пастор возглавил публичное сожжение книг о Гарри Поттере

Мероприятие собрало немало людей, которые бросали в огонь экземпляры книг.

Американский пастор возглавил публичное сожжение книг о Гарри Поттере
Книга про Гаррі Поттера
Фото: Reuters

Пастор из штата Теннесси (США) Грег Локк провел публичное сожжение книг Джоан Роулинг, в частности, о Гарри Поттере, и вампирской саги Стефани Майер "Сумерки".

Об этом сообщает The Guardian.

Сожжение книг произошло в пригороде города Нэшвилла. Акция прошла в рамках борьбы с "демоническим влиянием".

"Мы прекрасно понимаем, на что идем. Принесите все это. Прекратите разрешать демоническому влиянию проникать в ваш дом", – заявил Локк.

Мероприятие собрало немало людей, бросавших в огонь экземпляры "Гарри Поттера" и "Сумерков". Локк также выступил с проповедью и заявил, что борется с "дьяволом масонов" и колдовством, якобы пропагандирующим эти издания.

"Я больше не буду связываться с ведьмами, я не буду связываться с колдовством. Я не буду связываться с демонами. Я изгоняю их всех во имя Иисуса Христа", – сказал пастор.

Напомним, что HBO Max опубликовал тизер спецэпизода Гарри Поттера, посвященного 20-летию выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень". Премьера самого спецэпизода прошла 1 января 2022 года.

Ранее экземпляр первого издания книги Джоан Ролинг "Гарри Поттер и философский камень" был продан на аукционе за 34,5 тыс. фунтов стерлингов.

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