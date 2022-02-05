В Запорожье произошел пожар в многоэтажке, один человек травмирован

Пожарные спасли 69-летнюю женщину.

В Запорожье произошел пожар в многоэтажке, один человек травмирован
Пожежа у Запоріжжі 5 лютого
Фото: ДСНС

В Запорожье в субботу, 5 февраля, утром во время пожара в многоэтажке пожарные спасли человека, еще один был травмирован.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"5 февраля в 7:16 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Соборном Александровского района города. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на четвертом этаже в жилой комнате квартиры горят мебель и домашние вещи на общей площади 25 кв.м", – говорится в сообщении.

Пожарные спасли 69-летнюю женщину, которая из-за сильного задымления не могла выйти из комнаты. Кроме этого, во время пожара травмировалась 80-летняя владелица квартиры. Женщина самостоятельно вышла на улицу. Пострадавших каретами скорой помощи госпитализировали в медицинские учреждения.

В 7.25 спасатели локализовали пожар, а в 7.30 полностью ликвидировали. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.

Напомним, что 23 января в Днепре из-за пожара в центральном офисе АТБ полиция открыла уголовное производство.

2 февраля в 9-этажке в Кропивницком произошел пожар. Один человек погиб.

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