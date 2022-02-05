Львовщина отменит дистанционное обучение со следующей недели, но есть исключения

На Львовщине с 7 февраля для школьников 1-4 классов обучение начнется в обычном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

"С 7 февраля обучение учащихся с 1 по 4 класса будет проходить в очном режиме. Однако в случае, когда болеют COVID-19 или находятся на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 более 50% обучающихся и персонала, учебное заведение переходит на дистанционную форму. В свою очередь 5-11 классы с 7 февраля учатся дистанционно. Речь идет только о Львове, Червонограде, Стрые и Дрогобыче. Именно в этих городах самый высокий уровень заболеваемости ковидом, а также из-за большого количества населения - большое скопление детей в классах", - сообщили в Львовской ОГА.

Решение о переводе школьников на онлайн-режим обучения учебных заведений будет принимать педсовет учебного заведения.

Глава Львовского областного департамента здравоохранения Орест Чемерис сообщил, что новая волна «Омикрона» вызвала многие случаи заболеваемости именно среди детей. Однако уровень их госпитализации уменьшился от 10 до 20 человек в сутки.

На Львовщине растет уровень заболеваемости коронавирусом. По пяти ключевым показателям постановления Кабинета Министров, которые являются индикатором перехода территорий в ту или иную эпидемиологическую зону, область продолжает превышать два показателя.

Коэффициент заболеваемости составляет 26% от допустимых 20%. Также зафиксирован высокий показатель уровня госпитализированных на 100 тысяч населения (71 при норме 60).

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили почти 44 тысячи случаев COVID-19.