В Киеве цветами государственного флага подсветили монумент "Родина-Мать"

Инициаторы акции – Министерство культуры и Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

В Киеве цветами государственного флага подсветили монумент "Родина-Мать"
Монумент "Батьківщина-Мати" у Києві
Фото: Укрінформ

В Киеве 4 февраля сине-желтым цветом подсветили монумент "Родина-Мать".

Министр культуры Александр Ткаченко в своем профиле на Facebook сообщил, что подсвечивать его будут сегодня до 24:00.

"Самый высокий монумент Украины подсветили цветами государственного флага в знак единения нашей нации, ради защиты украинской земли. Мы – украинцы – умеем объединяться ради мира. И мы благодарны, что во многих странах мира поддерживают наши усилия по сдерживанию агрессора. Флаг – символ нашей независимости и несгибаемости", - написал Ткаченко.

Напомним, 4 февраля польский Сенат принял постановление о поддержке Украины.

3 февраля президент Италии Серджо Маттарелла в речи на своей инаугурации тоже высказался в поддержку Украины. "Ни один народ не должен подвергаться агрессии со стороны своего соседа", - заявив Маттарелла.

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