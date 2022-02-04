В Австрии пять человек погибли из-за схода лавины

Погибла шведская группа во главе с горным гидом.

В Австрии в окрестностях города Шписс (Тироль) пять человек погибли в результате схода снежной лавины, сообщает издание Krone.

Инцидент произошел сегодня днем в 13:40. На место происшествия вылетели два вертолета из соседней Швейцарии, а также вертолет австрийской службы скорой помощи и полиции.

Четырех человек нашли мертвыми, еще одну жертву спасатели пытались реанимировать, но безрезультатно. Еще один человек доставлен в больницу.

Погибшие были шведской группой во главе с горным гидом.

Как отмечает Krone, в Тироле в пятницу сошло необычно большое количество лавин. С утра в центре управления уже насчитали 13 лавин.

В прошлом месяце гражданин Канады Майкл Крифт, занимавший должность главы координационной группы Управления по координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций в Газиантепе, погиб на горнолыжном курорте Эрджиес в центральной части Турции.