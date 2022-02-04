Правоохранители разоблачили сеть мошеннических call-центров, работники которых представлялись сотрудниками банков
Полученные обманом средства злоумышленники переводили на электронные кошельки, карты подконтрольных лиц, а также в криптовалюту.
Сотрудники Нацполиции разоблачили и ликвидировали сеть call-центров, где работало более 140 человек.
Об этом сообщает пресс-служба НПУ.
Злоумышленники арендовали помещения в Киеве, Львове и Одессе. Работники центров звонили по телефону гражданам, представлялись сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов.
Под разными предлогами заставляли граждан сообщить личные данные и пароли. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции. Также злоумышленники использовали программу подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали у DarkNet", - сообщают в полиции.
Сфера "деятельности" задержанных распространялась на территорию постсоветских стран.
По предварительной информации, полученные незаконным способом средства переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также в криптовалюту.
4 февраля правоохранители провели спецоперацию, к которой привлекли более сотни сотрудников Департаментов стратегических расследований, киберполиции, уголовного розыска, Национальной полиции, Офиси Генерального прокурора и спецназовцев полиции Киева.
Полицейские устанавливают организаторов и участников преступной деятельности, круг пострадавших и сумму нанесенного ущерба.
Предварительная квалификация уголовного производства, сообщают в Нацполиции, – часть 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 4 февраля правоохранители задержали троих злоумышленников, совершивших разбойное нападение в столице.
1 февраля в Киеве сотрудники Нацполиции ликвидировали банду, которая занималась запугиванием, похищением людей и вымогательством денег.