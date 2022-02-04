В Припяти провели совместные тактико-специальные учения для нацгвардейцев, спасателей и правоохранителей

Участники тренировок отработали механизмы реагирования на угрозы национальной безопасности.

В Припяти провели совместные тактико-специальные учения для нацгвардейцев, спасателей и правоохранителей
Фото: Пресслужба ДСНС

4 февраля в городе Припять (Киевская область) состоялись совместные тактико-специальные учения по реагированию на угрозы национальной безопасности в сфере общественной безопасности и гражданской защиты.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Нацгвардейцы, спасатели и правоохранители выполняли задачи по обороне населенного пункта, тактике ведения боевых действий в урбанизированной местности, а также ликвидации их последствий.

"На определенных локациях в координации с другими силами безопасности и обороны МВД Украины спасатели организовали работу штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, а также отработали сценарии различных ЧС, которые могут произойти в результате ведения боевых действий в условиях населенного пункта", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

В учениях приняли участие 150 человек личного состава и 35 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Напомним, в школах Киева стартовали учения по безопасности для учителей и родителей. Их проводит специальный учебно-методический центр, созданный Госслужбой Украины по чрезвычайным ситуациям и муниципалитет столицы.

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