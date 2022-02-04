В Киеве задержали троих злоумышленников за разбойное нападение

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

В Киеве задержали троих злоумышленников за разбойное нападение

Правоохранители задержали двух мужчин и женщину, совершивших разбойное нападение в Шевченковском районе Киева.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, 27-летняя потерпевшая именно ожидала курьера по доставке еды, поэтому открыла входную дверь неизвестным. Злоумышленники ворвались в дом и начали угрожать предметом, похожим на пистолет. Нападавшие отобрали у женщины мобильный, четыре тысячи гривен и скрылись.

Женщина позвонила в полицию, а через несколько минут на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и оперативники.

Фото: Пресс-служба Нацполиции

Фото: Пресс-служба Нацполиции

Фото: Пресс-служба Нацполиции

"Оперативники в течение нескольких часов установили местонахождение фигурантов. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это - житель Ровенской области, 1993 года рождения, житель Винницькой области и жительница Киевщины, 1989 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Нападающим грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 2 февраля в центре Киева на улице Владимирской произошла стрельба возле обменного пункта валют.

1 февраля в столице задержали организованную группу молодых людей, похищавших людей, угрожавших им физической расправой, чтобы получить деньги.

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