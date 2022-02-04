Самоизоляция больных с подтвержденным коронавирусом должна длиться не менее 10 дней, – Кузин

Это касается бессимптомных пациентов.

Самоизоляция больных с подтвержденным коронавирусом должна длиться не менее 10 дней, – Кузин
Фото: uacrisis.org

Самоизоляция человека, у которого подтвердили коронавирус, должна длиться не менее 10 дней.

Об этом заместитель Министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сказал во время брифинга, сообщила пресс-служба Минздрава.

Если с 10-го дня после появления симптомов в течение трех дней симптомы отсутствуют, то самоизоляцию можно завершать.

"Вместе с тем, если пациент не имеет симптомов болезни, а результат тестирования оказался положительным, то самоизоляцию следует завершать с соблюдением той же нормы: если с 10 дня в течение трех дней отсутствуют симптомы", - пояснил заместитель Министра здравоохранения.

Если человек решил раньше сделать ПЦР-тест и его результат оказался отрицательным, то самоизоляцию тоже можно завершать. "Но стоит помнить, что такое тестирование нельзя проходить раньше, чем через 10 дней со дня проведения первого теста", - добавил Кузин.

Он также подчеркнул, что по истечении срока самоизоляции дополнительно делать тест на COVID-19 не нужно, но при условии, что все сроки самоизоляции были соблюдены.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили почти 44 тыс. случаев COVID-19, выздоровели менее 10 тыс. человек. На Львовщине и Житомирской суточная заболеваемость превысила 3 тыс. случаев.

Накануне в ВОЗ увидели "уникальную возможность" для Европы взять под контроль контроль, ведь ситуация стабилизировалась. Нынешний "период затишья" стал следствием сделанных в Европе прививок и выработки иммунитета к омикрону.

Директор Европейского бюро ВОЗ выразил уверенность в том, что сейчас можно реагировать на новые штаммы без повторного введения ограничительных мер.

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