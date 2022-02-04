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2022-02-04
На датском кинофестивале покажут известные фильмы украинских режиссеров
В программе - фильмы Ершова и Параджанова.
На кинофестивале в Копенгагене состоится показ кинолент украинских режиссеров.
Об этом сообщили в Посольстве Королевства Дании в Украине.
В программе – художественные фильмы "Вий" Константина Ершова и "Тени забытых предков" Сергея Параджанова.
Ленты покажут 6 февраля в Датском институте кино в рамках кинофестиваля "Народные ужасы, тайны и природа".
Напомним, лента "Клондайк" о катастрофе MH17 и документалка о детском приюте вблизи линии фронта на востоке Украины получили награды американского фестиваля независимого кино "Санденс".