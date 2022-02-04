На датском кинофестивале покажут известные фильмы украинских режиссеров

В программе - фильмы Ершова и Параджанова.

На кинофестивале в Копенгагене состоится показ кинолент украинских режиссеров.

Об этом сообщили в Посольстве Королевства Дании в Украине.

В программе – художественные фильмы "Вий" Константина Ершова и "Тени забытых предков" Сергея Параджанова.

Ленты покажут 6 февраля в Датском институте кино в рамках кинофестиваля "Народные ужасы, тайны и природа".

Напомним, лента "Клондайк" о катастрофе MH17 и документалка о детском приюте вблизи линии фронта на востоке Украины получили награды американского фестиваля независимого кино "Санденс".