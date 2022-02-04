В ГБР подтвердили, что Рябчук, расстрелявший товарищей в Днепре, отказался от всех показаний

Психологическое давление на подозреваемого в ведомстве отрицают.

В ГБР подтвердили, что Рябчук, расстрелявший товарищей в Днепре, отказался от всех показаний
Фото: ДБР

Артемий Рябчук, подозреваемый в расстреле военнослужащих Нацгвардии на заводе "Южмаш" в Днепре, отказался от всех своих показаний.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований сообщили РБК-Украина и LIGA.net.

"Действительно, есть соответствующее заявление", – заявили в ГБР.

В Бюро подчеркнули, что заявление Рябчука никак не влияет на тот массив собранной доказательной базы, которым владеет следствие.

"Поэтому досудебное расследование продолжается, будем ждать результатов", - отметили в ведомстве.

"Что касается какого-то там возможного на него психологического давления, то эта информация не соответствует действительности", - подчеркнули в ГБР.

Напомним, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук в ночь на 27 января из автомата расстрелял караул, после чего скрылся с оружием. Среди погибших – четверо военных и гражданская женщина. Еще пять человек получили тяжелые ранения.

Депутат от "Слуги народа", член комитета по правоохранительной деятельности Юлия Яцык сообщила, что, по ее информации, Рябчука травили на службе.

После трагедии на "Южмаше" командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку.

Кировский райсуд Днепра назначил Рябчуку меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога. Комиссия должна установить, является ли он вменяемым. Также проводится проверка данных о том, что Рябчука травили в воинской части.

Ранее ГБР опровергло слухи о самоубийстве Рябчука.

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