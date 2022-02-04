В Донецкой области мужчине сообщили о подозрении в убийстве 3-летнего ребенка

Досудебное расследование установило, что он забил мальчика до смерти руками.

В Донецкой области мужчине объявили о подозрении в убийстве 3-летнего ребенка. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Досудебное расследование установило, что в январе 2022 года житель Курахово находился дома со своей сожительницей и тремя малолетними детьми.

Ночью он взял за руки 3-летнего мальчика, который с рождения не мог самостоятельно двигаться и стал принуждать его ходить.

Ребенок начал плакать, после чего подозреваемый избил его руками, нанеся многочисленные телесные повреждения, от которых мальчик умер.

Утром мужчина положил тело ребенка в сумку, отнес в заброшенный участок садового общества в 2 километрах от дома, где закопал.

Об исчезновении одного из внуков правоохранителей сообщила его бабушка.

Мужчину разоблачили и задержали по статье 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В настоящее время судебно-медицинской экспертизой установлено, что мальчик умер в результате тупой травмы головы с кровоизлиянием под твердую мозговую оболочку.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Запорожской области двое мужчин будут судить за убийство 11-летнего мальчика, мальчика избивали и удерживали в подвале в течение 2-х недель.