В Харькове задержан серийный псевдоминер-айтишник, который сообщил о взрывчатке в 14 госучреждениях

Мотив злоумышленника – личная неприязнь к правоохранительным и судебным органам Украины, а также к власти в целом.

В Харькове правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, который в течение декабря прошлого года сообщил по крайней мере о 14 ложных минированиях различных объектов.

Мотивом мужчины была "личная неприязнь к правоохранительным и судебным органам Украины, а также к власти в целом", сообщили в пресс-службе СБУ .

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"В частности, он "минировал" Харьковскую областную государственную администрацию, Харьковский апелляционный суд, международный аэропорт "Харьков", железнодорожные и автомобильные вокзалы, а также торгово-развлекательные центры города. Псевдоминером оказался специалист в IТ-сфере, который при отправке анонимных электронных писем использовал специальные компьютерные программы для сокрытия своего местонахождения", – отметили правоохранители.

Злоумышленник был задержан по месту его жительства после очередного сообщения о минировании.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибели людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

"Проверяется возможная причастность злоумышленника к сотрудничеству с иностранными спецслужбами. Поскольку в последнее время к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, действующих по хулиганским мотивам или ради развлечения, не осознавая до конца все возможные последствия. Злоумышленники пытаются присылать сообщение с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. Однако благодаря принятым мерам правоохранители оперативно устанавливают местонахождение «анонимных террористов»", – предупредили в СБУ .

За совершение таких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет. Кроме этого, злоумышленнику придется также компенсировать десятки тысяч расходов государственных и коммерческих учреждений, понесших ущерб от его противоправных действий.

Напомним, в январе этого года в Харькове из-за анонимного сообщения на взрывчатку проверяли все 11 торговых центров и супермаркеты. В декабре в Харькове взрывчатку искали в школах.