В Киеве главный врач попался на подделке COVID-сертификатов

"Услуги" за внесение данных о вакцинации, которой не было, стоили 4,5 тыс. гривень.

В Киеве главный врач попался на подделке COVID-сертификатов
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Главного врача одной из столичных больниц подозревают в подделке сертификатов вакцинации против COVID-19. Вместе с сообщниками он наладил схему, благодаря которой недостоверные данные о прививках вносились в электронную систему.

По данным Киевской городской прокуратуры, ежемесячно в eHealth вносилось около двух тысяч недостоверных записей о прохождении вакцинации. Такие "услуги" стоили 4,5 тыс. гривень.

"В декабре 2021 года в рамках уголовного производства правоохранители разоблачили незаконную деятельность по подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19, которую организовали двое жителей Киева, привлекая руководителей медицинских учреждений и семейных врачей в разных городах Украины, а также целый ряд посредников. Участники схем и передавали врачам списки лиц для внесения в электронную систему eHealth недостоверных сведений о прививках от COVID-19, которые в дальнейшем загружались в Единый портал государственных услуг Дия», – говорится в сообщении.

В настоящее время двум фигурантам, в том числе главному врачу одной из районных больниц Киева, сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Правоохранители устанавливают других участников незаконной схемы, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним, в январе в Киеве разоблачили COVID-мошенников, которые продавали фальшивые справки о вакцинации. Имитацию "одного укола вакцины" дельцы оценили в 3 тыс. гривень.

В декабре в столице разоблачили полицейского и медсестру, которые заработали на поддельных ковид-сертификатах по меньшей мере 1 млн гривень.

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